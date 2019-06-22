بداية الصيف.. الأرصاد: استقرار درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مي مدحت:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بالنسبة لدرجات الحرارة، لافتًا إلى أن درجات الحرارة في القاهرة تتراوح بين 36 إلى37 درجة خلال الأسبوع.

وأضاف "عبدالعال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن نسبة الرطوبة العالية تشعرنا بارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، والشبورة المائية تتواجد في الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وتابع: "نسبة الرطوبة تصل في بعض الأماكن على السواحل الشمالية من 85 إلى 90، موضحًا أننا بدأنا أمس فصل الصيف مناخيًا مع بدء ارتفاع درجات الحرارة".