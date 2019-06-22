أخبار مصر | قيادات اتحاد الشباب الأفريقي تزور قلعة صلاح الدين الأيوبي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادات اتحاد الشباب الأفريقي تزور قلعة صلاح الدين الأيوبي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت أمس قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي، وفدًا من قيادات اتحاد الشباب الأفريقي المشاركين في الدورة التدريبية للقيادات التي تنظمها جمهورية مصر العربية بمنحة ناصر للقيادة المقامة بمصر بمشاركة حوالي مائة دولة أفريقية.

رافقهم خلال الجولة الأستاذ ناجي حنفي مدير عام القلعة حيث زاروا مسجد محمد علي ومسجد الناصر محمد بن قلاوون وبانوراما القلعة ومتحف الشرطة.

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وكما شاهدوا عرض خاص Culturama القلعة يعرض فيه تاريخ الحضارة المصرية منذ ماقبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

ومن ناحيته قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن الضيوف أعربوا عن انبهارهم بالعرض، مؤكدين على عراقة وتنوع وتفرد الحضارة المصرية كما أن موقع مصر المتميز يجلعها حاضنة لكل الأفارقة.

وحرص الضيوف على التقاط العديد من الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم للقلعة، كما عبروا عن شكرهم للحكومة المصرية على حسن الاستضافة والتعاون.