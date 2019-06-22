أخبار مصر | حضور واسع لندوات "التضامن" لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حضور واسع لندوات "التضامن" لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الأجتماعي، عن إنتظام اللقاءات التوعوية التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى لحجيج الجمعيات الاهلية لموسم حج 1440هـ/ 2019 م، على مستوى محافظات الجمهورية وذلك للإسبوع الثالث على التوالى، حيث انطلقت تلك الدورات بداية يونيو الجارى.

ومن المقرر أنه بمنتصف يوليو القادم سيتم الانتهاء من تقديم التوعية والارشادات اللازمة ل12 ألفا حاج وهم بعثة حجيج الجمعيات الاهلية لهذا العام.

وأشار عبد الموجود، أن اللقاءات لحجيج الجمعيات الأهلية، تتضمن توعية الحجاج بالإرشادات والأساليب التي يجب اتباعها في الحج و ايام مني وعرفات وشروط أداء مناسك الحج وآدابه، والتسهيلات المقدمة لرحلة الحج وغيرها مع الجهات المعنية للحجاج، موضحا أن هذه الندوات تتم بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

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وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن بداية يوليو القادم ستشهد بدء تشغيل مكتب مصر للطيران الموجود فى وزارة التضامن الاجتماعى والمخصص لطبع تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات وانه قد تم الانتهاء من ‎تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الإجتماعي لموسم حج 1440هـ/2019م، وذلك في ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودي والتى تقتضي بضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج للحصول على تأشيرة الحج أسوةً بما أتبع العام الماضي وأنه تم الحصول على البصمة من كافة المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 80 عام والتسجيل مجاناً دون تسديد أي رسوم كذلك يتم إرسال جوازات السفر الخاصة بالحجاج الى الشئون الإدارية بوزارة الداخلية تمهيداً لإصدار التأشيرات من خلال القنصلية السعودية فور الإنتهاء من الحصول على البصمة.

هذا وقد شهدت محافظات الجمهورية انعقاد الدورات التدريبية وسط حضور واسع للحجيج ففى محافظة الدقهلية عقدت عدة لقاءات للحجيج فى إطار سلسله لقاءت نوعية لحجاج بعثه الدقهليه، تحت رعاية المحاسب السيد عبد الفتاح يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، وبحضور مشرفين البعثة وتم خلال اللقاءات تنظيم محاضرات توعية وتدربيه وإرشادات عامة ودينية وصحية للحجاج، وذلك لزيادة التفاعل بين المشرفين والحجاج، وأشار يوسف إلى أن المحافظة ايضا قد شهدت لقاء آخر تناول جوانب الاشراف و تعامل الحج مع بعثة الأشراف والمواقف التى يمكن ان يتعرض لها الحج و الارشادات الصحية التى يجب أن يتبعها الحاج وتم فتح باب المناقشه والرد على استفسارات الحجاج.

كما شهدت محافظة الجيزة عقد عدة لقاءات تدريبية لحجاج الجمعيات الاهلية بمحافظة الجيزة، بحضور صبرى عبد الحميد وكيل الوزارة التضامن الاجتماعى وعدد من المسئولين و روؤساء الجمعيات بالجيزة، حيث تناولت الللقاءات جوانب التوعية المختلفة واهم الاجراءات والتعليمات الواجب الإلتزام بها خلال الرحلة المقدسة.

كما شهدت محافظة الغربية تتابع للندوات التثقيفيه لحجاج بيت الله الحرام بالغربية بتنظيم من مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، وأشار منير ابوالخير عزام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن عدد حجيج الجمعيات الاهلية بمحافظة الغربية (546)، حاجا وأن اللقاءات التوعوية تضمنت تقديم شروح توضيحية حول مناسك الحج والايجابيات التى يجب إتباعها والسلبيات النى يجب البعد عنها، وكذلك التوعية الصحية واصطحاب من يعانون من مرض للأدوية التى يستخدمونها والدينية وقد تم تقديم التوعية للعدد من المراكز منها طنطا بسيون و كفر الزيات وقطور وزفتى.

كما شهدت الاقصر إنعقاد للندوات وسط حضور كبير وبرعاية محمود الشريف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر.