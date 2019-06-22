أخبار مصر | "التضامن": افتتاح معرض ديارنا في مارينا ومرسي مطروح خلال شهر يوليو المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": افتتاح معرض ديارنا في مارينا ومرسي مطروح خلال شهر يوليو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقيم وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي، معرضا ديارنا في مارينا وآخر في مدينة مرسى مطروح خلال شهر يوليو المقبل، ومعرض لديارنا في رأس البر شهر أغسطس.

وتفتتح وزارة التضامن معرض ديارنا بالإسكندرية، اليوم السبت، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر يونيو، وذلك في أرض ملاهي كوتة بالأزاريطة شارع شامبليون أمام مكتبة الإسكندرية، تحت رعاية غادة وزيرة التضامن الاجتماعى.

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ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه لإستقبال الجمهور اعتباراً من الساعة 11 صباحاً حتى 12 من منتصف الليل.

وقالت غادة والي، إن وزارة التضامن الاجتماعي تهتم بإقامة معارض لديارنا في المدن الساحلية خلال فصل الصيف.

ويقام المعرض على مساحة ٦٠٠ متر ويضم ٣٧ عارضا من محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية، ويضم منتجات الكليم والشنط بطراز إفريقي والحفر على الخشب ومنتجات أخميم والعسل بأنواعه ولوحات الرمل والخزفيات وسجاد وحفر على المعدن والنحاس وفخار وإكسسوارات وحفر على الشنط ومفروشات وعبايات وإسدالات وتطريز يدوي سيناوي ونحاسيات وخيامية وجلود وأنتيكات ورخام وكليم يدوي ومحافظ جلد ومفروشات وفوط.