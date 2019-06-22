أخبار مصر | "ديارنا" يبدأ جولة المصايف من الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ديارنا" يبدأ جولة المصايف من الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح وزارة التضامن معرض ديارنا بالإسكندرية، اليوم السبت، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر يونيو، وذلك في أرض ملاهي كوتة بالأزاريطة شارع شامبليون أمام مكتبة الإسكندرية، تحت رعاية غادة وزيرة التضامن الإجتماعى.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه لإستقبال الجمهور اعتباراً من الساعة 11 صباحاً حتى 12 من منتصف الليل.

وقالت غادة والي إن وزارة التضامن الاجتماعي تهتم بإقامة معارض لديارنا في المدن الساحلية خلال فصل الصيف؛ مشيرة إلى أن الوزارة ستقيم عقب الانتهاء من معرض الإسكندرية معرضا في مارينا وآخر في مدينة مرسى مطروح خلال شهر يوليو المقبل، ومعرض لديارنا في رأس البر شهر أغسطس.

يقام المعرض على مساحة ٦٠٠ متر ويضم ٣٧ عارضا من محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية، ويضم منتجات الكليم والشنط بطراز إفريقي والحفر على الخشب ومنتجات أخميم والعسل بأنواعه ولوحات الرمل والخزفيات وسجاد وحفر على المعدن والنحاس وفخار وإكسسوارات وحفر على الشنط ومفروشات وعبايات وإسدالات وتطريز يدوي سيناوي ونحاسيات وخيامية وجلود وأنتيكات ورخام وكليم يدوي ومحافظ جلد ومفروشات وفوط.