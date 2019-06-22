أخبار مصر | "التعليم" تعلن مفاجأة بشأن سبب شكوى الطلاب من امتحان التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تعلن مفاجأة بشأن سبب شكوى الطلاب من امتحان التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأشار إلى أن الامتحان يحتوى على نوع من الاسئلة غير متعود عليها الطلاب لكن جميعها من كتاب المدرسة ولا توجد أسئلة من خارج المنهج.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم) يؤدون اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2019 الامتحان في مادة الفيزياء، بإجمالي عدد 390 ألفا و203 طالبطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد 261 ألفا و653 طالب طالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الكيمياء بإجمالي عدد 365 طالب طالبة. وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264،653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268،938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".



قال خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لا حقيقة لما يتم ترويجه حول أن مستوى امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة يحتاج إلى "سعد زغلول".