أخبار مصر | رئيس "صناعة" النواب: التعدي على الملكية الفكرية وانتشار الشائعات على "السوشيال ميديا" من أخطر القضايا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صناعة" النواب: التعدي على الملكية الفكرية وانتشار الشائعات على "السوشيال ميديا" من أخطر القضايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من رئيس اللجنة حول التحديات التى تواجه حماية الملكية الفكرية فى مصر وأهمها مشكلة التسجيل وخاصة فى التصميمات الصناعية وتشعب الاختصاصات بين الجهات المسئولة وتزايد الاستيلاء على التصاميم المستخدمة بالمواقع، إن حجم العلامات التجارية المُقلدة وغير الحقيقية التى تُصنع فى مصر تبلغ أضعاف ما يتم ضبطه من الأجهزة الرقابية، ما يضيع أموال طائلة على خزانة الدولة ويُدمر المصانع الوطنية الشريفة.

وأضاف عامر، أن حجم ما يتم تهريبه من ماركات مُقلدة في الغذاء والأدوات الكهربائية وملابس الرياضية كبير للغاية، مُشيرًا إلى أن خداع المستهلك يتم ببيع السلع بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية، قائلا "لا نقلل من الجهود المبذولة لكن هناك تقصير تشريعى أو رقابى أو تقصير فى عدد العمالة المسئولة عن ذلك، وفى النهاية هناك ضرر كبير على الاقتصاد المصرى".

وأكدت الجنة الصناعة، خلال مناقشة طلب الإحاطة المُقدم من رئيس اللجنة بشأن التحديات التى تواجه حماية الملكية الفكرية فى مصر، وأهمها مشكلة التسجيل، وخاصة فى التصميمات الصناعية وتشعب الاختصاصات بين الجهات المسئولة، أن التعدى على الملكية الفكرية وانتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" من أخطر القضايا وأكبر الجرائم، مُوضحة أنه يجب تخصيص إدارات لهذه القضايا والجرائم مثل إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

واتفق مع رأى اللجنة، سعيد عبد الله مساعد وزير التجارة والصناعة ورئيس جهاز نقطة اتصال حماية الملكية الفكرية، وطالب بإعادة النظر فى المادة 113 من قانون العقوبات التى صدرت عام 2002، وأكد عامر أن هناك قصور فى التشريع وبطء فى الإجراءات، قائلا "لابد من تعديل جميع قوانين الملكية الفكرية وأن تكون مطابقة للدول المتقدمة فى هذا المجال، واستحداث وزارة معنية بذلك".