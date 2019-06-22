أخبار مصر | "اقتصادية النواب" توافق على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من حيث المبدأ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اقتصادية النواب" توافق على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من حيث المبدأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم السبت بحضور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من حيث المبدأ.

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أن الدستور الزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وأضافت: "ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر اليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه ما يزيد على ٧٠ مليار جنيه سنويا وفقا للتقديرات الحديثة".

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة واتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

وتضمن القانون ٦ مواد لقصر احكام القانون على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقا للضوابط التي حددها المشروع كما حدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام القانون المرافق فضلا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

