أخبار مصر | "العبد" يطالب هيئة الأوقاف بحصر جميع أراضيها وأملاكها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العبد" يطالب هيئة الأوقاف بحصر جميع أراضيها وأملاكها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن إهدار أراضي الأوقاف لصالح بعض الأشخاص والمطالبة بحصر أراضي الأوقاف بمنية النصر محافظة الدقهلية، على ضرورة أن تسرع هيئة الأوقاف في حصر وتسجيل جميع أراضي وأملاك الوقف وإثبات ملكيتها، وعدم تعطيل تنمية المجتمع ودعم الاقتصاد المصري.

وأوصت اللجنة، هيئة الأوقاف بحصر جميع أراضي وأملاك الأوقاف بمركز منية النصر، وإعداد مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذه التوصية، وإلزام هيئة الأوقاف بتنفيذها.

وأكد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على أهمية وضرورة الحفاظ على مال الوقف، وعدم تضييع أموال وأملاك الأوقاف والحفاظ على شرط الواقف، وحل مشكلات الهيئة مع المواطنين، لافتا إلى أن اللجنة الدينية كان لها دور مؤثر في حل الإشكالية والنزاع بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي.

