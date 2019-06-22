أخبار مصر | رئيس البرلمان يستقبل نظيره البوروندي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يستقبل نظيره البوروندي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم، السبت، Riverien Ndikuriyo، رئيس مجلس الشيوخ البوروندي، والوفد المرافق، حيث رحب بهم عبد العال ضيوفًا أعزاء في بلدهم الثاني مصر، مشيرًا إلى العلاقات الراسخة والمستقرة بين مصر وبوروندي، والإرادة المصرية الصادقة في التواصل الجاد والتعاون المثمر مع أشقائها في القارة الأفريقية.

وأكد "عبد العال" تعدد مجالات التعاون والتلاقي بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، خاصة على الصعيد البرلمانيز، وشدد على حرص مصر على توطيد علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، لتشمل جميع المجالات التنموية واستمرار مصر فى نقل الخبرات وبناء القدرات للكوادر البوروندية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كما أكد دعم الدولة المصرية لجهود الاستقرار فى بوروندى فى جميع المحافل الدولية والإقليمية، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وكذا دعمها في مجلس السلم والأمن الأفريقي.

من جانبه، أعرب Riverien Ndikuriyo رئيس مجلس الشيوخ البوروندي عن فائق شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لقيها والوفد المرافق منذ وصولهم بلدهم الثاني مصر، مقدمًا التهنئة للدولة المصرية على حفل الافتتاح المبهر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر في نسختها الحالية، مؤكدًا خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.