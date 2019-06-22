أخبار مصر | وزير القوى العاملة يفتتح أول برنامج لتدريب المدربين على 7 مهن في العمل المنزلي‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يفتتح أول برنامج لتدريب المدربين على 7 مهن في العمل المنزلي‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، البرنامج التدريبي لتدريب المدربين حول "معايير قياس مستوى المهارة" علي 7 مهن في مجال العمل المنزلي والمهارات الشاملة التي تشمل الإسعافات الأولية والسلامة واخلاقيات العمل، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وقالت وزارة القوي العاملة في بيان لنا: إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار ثمرة تعاوننا مع منظمة الهجرة الدولية من خلال مشروع "بدائل الحياة الايجابية للشباب المعرض لخطر الهجرة غير النظامية"، والذي يهدف إلي دعم جهود الحكومة المصرية في التصدي للهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر وفقا لالتزاماتها الدولية من خلال تحسين قابلية التوظيف للشباب المصري والفئات الأخرى المعرضة لخطر الهجرة غير النظامية، وكذا فهمهم لمخاطرها، ومخاطر الإتجار بالبشر.

وأكدت أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية شاملة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وقد أسفرت هذه الاستراتيجية عن عدم خروج أى مركب هجرة غير شرعية إلى أوروبا من مصر منذ عام 2016 ، وإن ذلك يعتبر من إنجازات القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولي اهتماما لملف الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال 3 إجراءات للقضاء على هذه الظاهرة والتي تمثلت فى التدابير الأمنية والتشريعية وتوفير فرص عمل للشباب.

وشددت عل أن التأهيل الجيد للموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب المهني القادر على المنافسة في أسواق العمل العالمية يقع ضمن أولويات الحكومة المصرية، وذلك لما له من تأثير بالغ الأهمية ليس فقط على عملية التنمية المستدامة بل أيضًا على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بما يسهم في ايجاد فرص عمل لائقة لأبنائنا من شباب مصرفي الداخل والخارج للحد من مشكلة البطالة والهجرة غير النظامية.

وتابعت إن مشروع "بدائل الحياة الايجابية للشباب المعرض لخطر الهجرة غير النظامية" بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية يعد نواة أساسية لخطة الوزارة لتطوير مراكز التدريب المهني بجميع المحافظات، حيث يقوم المشروع بتطوير مركز تدريب حوش عيسى التابع لمديرية القوي العاملة بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلي بناء القدرات المؤسسية للموارد البشرية المعنية بمنظومة التدريب المهني بالديوان العام والمديريات التابعة، كما يهتم المشروع بتطوير مناهج التدريب المهني وتحسين القدرة على قياس مستوى المهارات وفقا للمعايير الدولية.

وأكدت الوزارة علي أهمية هذا البرنامج الذي يعد بمثابة نقلة نوعية في مجال الفكر التدريبي، لما له من دور كبير وفعال في إثراء الوعي المهني لدى الشباب بمجموعة من المهن الجديدة والمستحدثة على نطاقنا المجتمعي، وبما يعود من أثر كبير في توفير فرص عمل لأبنائنا، ويسهم بشكل مباشر في الحد من الهجرة غير الشرعية وتحويلها إلى هجرة شرعية، بما اكتسبوه من مهارات ومعايير لازمة للعمل في الدول الأوروبية.

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وشددت علي أهمية النظر إلى الموضوع من كافة جوانبه الشكلية والموضوعية، للوقوف على كافة المتطلبات والاحتياجات المعرفية للتدريب على هذه المهن، والوصول للجاهزية الكاملة للشباب من مهارات متطلبة لخوض أسواق العمل.

وقالت الوزارة إنه سيتواصل بصورة مستمرة من المدربين للوقوف على أوجه القصور والاستفادة من البرنامج لإعداد أجيال جديدة من المدربين لهم القدرة على تدريب مجموعات كبيرة من الشباب على هذه المهن المستحدثة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل بتفانٍ وجد لتفادي القصور، ونقل الخبرات اللازمة للمستفيدين، وإيجاد مدربين خارجيين على قائمة المركز لتغطية كافة المهن التي نحاول التدريب عليها.

ووجهت كلمتها بتقديم خالص الشكر لمنظمة الهجرة الدولية على هذه التعاون المثمر والبناء الذي يعتبر بمثابة دافع كبير وحافز جدير بتطلعات الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة ببذل المزيد من الجهد، متمنيًا أن تكون بمثابة محطة الانطلاق في هذا المجال الحيوي، وإضافة كبرى يحتاجها سوق العمل المصري في الفترة الحالية والمقبلة.

وفي نفس السياق قال لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لمصر :إن برنامج تدريب المدربين بديوان عام الوزارة، ومديريات القوي العاملة بالقاهرة، والغربية، والإسكندرية، والبحيرة، والجيزة من شأنه أن يرفع مهارات الشباب المصري وشباب المهاجرين من أجل إيجاد فرص عمل لهم.

وكشف "لوران" عن وجود 67 مليون شخص يعملون في مجال الخدمة المنزلية علي مستوي العالم، مؤكداً أهمية هذه المهنة لتقديمها خدمات للعائلات، مشيرا إلي أن هدفنا هو دعم مهارات الذين يقدمون هذه الخدمات ، وتوفير ظروف عمل جيدة ولائقة لهم، منوها إلي إننا نعلم أن الوزارة بصدد تغيير الوضع القانون للعمالة المنزلية إلي الأفضل.

وأشار إلي افتتاح مركز تنمية مهارات جديدة خلال الشهر القادم بالتعاون بين المنظمة وزارة القوي العاملة ، مشيدا بدعم الوزير لمهارات الشباب المصري من خلال رؤية مصر 2030 .

وكان لوران في بداية كلمته قد هنأ الوزير بفوز المنتخب المصري لكرة القدم على منتخب زيمبابوي في مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.