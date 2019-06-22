أخبار مصر | محافظ الجيزة يسلم خطابات التشغيل الصيفي لــ300 شاب وفتاة من أبناء المحافظة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يسلم خطابات التشغيل الصيفي لــ300 شاب وفتاة من أبناء المحافظة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خطابات التشغيل الصيفي لأكثر من 300 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، للعمل خلال فترة الإجازة الصيفية، بالأحياء والمراكز والمدن بأجر رمزى لثقل خبراتهم وتهيئتهم لمناخ العمل عقب التخرج.

وأكد المحافظ خلال لقاءه الشباب، على عقد لقاء شهري معهم للالتقاء بهم والاستماع إلى أرائهم وعرض أفكارهم ومقترحاتهم فى المشكلات التى يعانى منها المجتمع وسبل الحل والتعاون فى تنفيذ تلك المقترحات.

وناقش المحافظ مع الشباب، أبرز التحديات التى تواجه منظومة العمل فى الفترة الحاليه وجاء على رأس تلك التحديات، مواجهة أعمال البناء المخالف ومجهودات المحافظة فى رفع المخلفات والقمامة يوميا والتى تتعدى الــــ 6 الاف طن مما يمثل عبئا كبيرا.

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كما أكد المحافظ على التنسيق مع الجامعات المصرية، وجهاز رعاية وتشغيل الشباب لرفع مهارات الطلاب وتنميتها من خلال متخصصين فى ذلك المجال.

ووجه محافظ الجيزة كلمة للشباب قائلا "حافظو على وطنكم أنتم مستقبلها وتذكرو دائما تضحيات شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن وأستقرار هذه الأرض ومن أجل أن تنعمو بحياة جيدة".

وأكدت الدكتورة لمياء عبد القادر، نائبة محافظ الجيزة، أنه سيتم تفعيل دور جهاز رعاية وتشغيل الشباب، من خلال تنظيم كورسات لشباب الخريجين لتنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل وثقل مهاراتهم، بالاضافه أنه سيتم إعطاء قروض لشباب الخريجين من خلال عدد من الجهات لتوسيع مجالات العمل لديهم.

كما عرض الشباب عدد من المقترحات والأسئلة للمحافظ، شملت أهمية دور المحافظة فى نشر الوعى للمواطنين بالحفاظ على المياه وعدم الإفراط فى تناول الأطعمه بالإضافة إلى عمل ندوات لرفع التوعية لدى الشباب بالمشروعات التى تنفذ على أرض الوطن إضافه إلى قيام المحافظة بمجهودات أكبر لمواجهة الفساد وعدم السماح وتبنى المحافظة لأفكار الطلاب بكليات الهندسة والتوسع فى تكليف الأطباء البيطريين للعمل بالإدارات البيطرية بنطاق المحافظة.