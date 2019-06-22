أخبار مصر | نائب رئيس حزب "مستقبل وطن": حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا "أسطوري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس حزب "مستقبل وطن": حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا "أسطوري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتنظيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 قائلا:"حفل أسطوري ومُبهر ويليق بمكانة وريادة مصر ويبعث برسالة واضحة للعالم أجمع بأن مصر دولة قوية وقادرة على تحقيق المستحيل في أوقات قياسية".

وقال "منظور"، في بيان، إن خروج الاحتفال بهذا المُظهر المُشرف يعكس مدى الجهد المبذول من قبل المسئولين عن التنظيم سواء من الوزارات المعنية بإنهاء البنية الأساسية الرياضية وكذلك الأجهزة التنفيذية بالدولة، مُؤكدًا أن الدولة المصرية خاضت تحدي صعب ومُفاجئ وذلك بعد أن كان من المُقرر إقامة البطولة بالكاميرون ولكنها اعتذرت وفازت مصر بتنظيم البطولة قبل انطلاقها بما يقرب من 6 شهور فقط، فضلا عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخبًا، مُشيرًا إلى أن الحفل حاز على إعجاب الملايين من مُحبي وعشاق كرة القدم بالقارة السمراء ونقلته كافة وسائل الإعلام العالمية.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تنظيم البطولة على أرض مصر له عوائد اقتصادية وسياسية وسياحية وترفيهية، مُشيدًا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب المباراة الافتتاحية للبطولة والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني المصري بهدف دون رد والتي أكد فيها أن تنظيم البطولة بهذا الشكل الرائع سيكون بوابة لعودة الجماهير المصرية للمدرجات في مباريات الدوري والكأس.