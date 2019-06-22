أخبار مصر | "أمهات مصر": تباين في آراء الطلاب حول الفيزياء.. وصعوبة في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": تباين في آراء الطلاب حول الفيزياء.. وصعوبة في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك تباين في آراء الطلاب حول صعوبة وسهولة إمتحان الفيزياء بالثانوية العامة اليوم السبت.

وأضافت "عبير"، في تصريحات صحفية، أن هناك طلاب وأولياء أمورهم أكدوا أن إمتحان الفيزياء في مستوي الطالب المتوسط، بينما رآي آخرين أن الإمتحان جاء صعب وتضمن أسئلة كثيرة تحتاج لوقت وبعضها صعبة.

وأوضحت أن امتحان مادة التاريخ تضمن بعض الأسئلة الصعبة وتحتاج لوقت كبير أكثر من المخصص للامتحان وغير مباشرة.

