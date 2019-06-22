أخبار مصر | "الأوقاف": تنسيق كامل مع "البحوث الإسلامية" في الإعداد لخطبة عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف": تنسيق كامل مع "البحوث الإسلامية" في الإعداد لخطبة عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بالأوقاف، إنه يجري التنسيق الكامل والمبكر بين وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لأداء صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك هذا العام 1440هـ/ 2019م في الساحات والمساجد الكبرى.

وقال طايع في تصريحات له أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك والمثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير وبيان يسر وسماحة الإسلام، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا.

وكانت وزارة الأوقاف قد أطلقت اولى قوافلها الدعوية بالتنسيق مع الأزهر أمس الجمعة وذلك بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة.

وخصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان " من مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير " موضوع خطبة الجمعة القادمة.