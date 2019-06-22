مصر | ضبط 5 طلاب سربوا امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 طلاب سربوا امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم 5 طلاب على تسريب امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية، اليوم، وتم القبض عليهم من داخل لجانهم.

ورصدت المتابعة اضطلاع عدد من طلاب مدارس (زید بن حارثة الابتدائية المشتركة بديروط بأسيوط - الجهاد الابتدائية المشتركة بالبداری بأسيوط - الشهيد عبد الرؤف فوزي الصيرفي الإبتدائية بإيتاي البارود بالبحيرة - السيدة خديجة الثانوية بنين بالمرج بالقاهرة - عبد الله بن رواحة الإعدادية بنات بالوراق بالجيزة )، بنشر عدة صفحات من كراسات الأسئلة والأجوبة الخاصة بامتحانات مواد ( الأحياء - الفلسفة والمنطق - الرياضيات التطبيقية ) عبر تطبيق المحادثات النصية الخاص بالهواتف المحمولة ( واتس آب ) عقب بدء الامتحانات.

وتم التعامل فنيًا فور تداول تلك الصفحات وتحديد القائمين على نشرها وضبطهم وعدد 5 طلاب داخل مقار لجان الامتحانات وبحوزتهم هواتفهم المحمولة المستخدمة في بث الأجوبة والامتحانات.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الطلاب المذكورين ومشرفي اللجنة بتلك المدرس لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع دخول الطلاب المقار لجان الإمتحانات بهواتفهم المحمولة.