مصر | بلاغ عاجل ضد المسئول عن الإذاعة الداخلية باستاد القاهرة

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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المسئول عن الإذاعة الداخلية باستاد القاهرة.

وقال صبري، إن حدثا تاريخيا رائعا شهد له العالم كله في افتتاح كأس أمم أفريقيا باستاد القاهرة وكان صورة رائعة في الإعداد والتنظيم والإخراج ولكن حدثت مشكلة أثناء كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل الافتتاح وبدأت المشكلة نهاية كلمة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي وكان ذلك على إثر خطأ تقني في الإذاعة الداخلية.

وأضاف، أنه يتعين مع ذلك إحالة المسئول عن هذا الخطأ والتقصير والإهمال المهني الجسيم والذي وبلا أدنى شك أساء إساءة بالغة لفخامة الحدث، مما يحق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ ملتمسا التحقيق فيما ورد به وتقديم المسئول للمحاكمة العاجلة.