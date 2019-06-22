مصر | بـ"تيشرت أزرق" و"بنطال أسود".. العثور على جثة طفل بترعة المريوطية بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"تيشرت أزرق" و"بنطال أسود".. العثور على جثة طفل بترعة المريوطية بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طفل طافية بترعة المريوطية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، مفاده بالعثور على جثة طفل طافية بترعة المريوطية، دائرة المركز.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وقوة أمنية بإشراف العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، وتمكنوا من انتشال الجثة.

وكشفت معاينة الرائد هاني عماد رئيس مباحث المركز، أن الطفل يرتدي تيشيرت أزرق اللون وبنطال أسود اللون، لا يوجد بجثته أي إصابات ظاهرية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.