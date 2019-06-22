مصر | حبس سنة مع الشغل لعامل زور شهادة إفراج جمركي

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عامل بمركز منيا القمح بالحبس سنة مع الشغل لتزويره فى محرر رسمى وهو شهادة إفراج جمركي.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت وسكرتارية محمد فاروق

وكان اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية الأسبق، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث يفيد قيام "سامح خ إ ع" عامل مقيم دائرة مركز منيا القمح بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو شهادة إفراج جمركى منسوب صدورها لوحدة الإفراجات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، وارتكاب تزوير محرر رسمى وهو طلب الفحص الخاص بسيارته.

بالعرض على نيابة منيا القمح العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.