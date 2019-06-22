مصر | تأجيل محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" لجلسة 31 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" لجلسة 31 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، بتأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، لجلسة 31 يوليو المقبل لتعذر حضور المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بحضور أحمد سعفان رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية محمد الجمل.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.