مصر | سقوط عاطل بحوزته "فرد محلي" و4 طلقات نارية بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطل بحوزته "فرد محلي" و4 طلقات نارية بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة، في ضبط عاطل وبحوزته فرد محلي وطلقات نارية بالمعصرة.

وتمكن رجال قسم شرطة المعصرة بقيادة العميد مجدي خلف من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية سلاح بدون ترخيص ) وذلك حال استقلاله دراجة نارية ملكه وقيادته، وبحوزته الآتي:

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 250 جرام ).

عدد (2) فرد محلى.

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عدد (4) طلقات نارية.

مبلغ مالى ( 1300 جنيه ).

ميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.