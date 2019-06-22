مصر | "أسلحة" و"مخدرات".. ضبط تاجري "كيف" في الشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أسلحة" و"مخدرات".. ضبط تاجري "كيف" في الشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة بالشرابية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط ( عاطلين – مقيمان بدائرة القسم - لهما معلومات جنائية مسجلة ) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما.

وضبط وبحوزتهما الآتي:

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 40 جرام ).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 150 جرام ).

بندقية خرطوش عيار 16مم وعدد 4 طلقات خرطوش من ذات العيار.

سلاح أبيض عبارة عن ( سنجه ).

عدد ( 150 ) كيس فارغ ( لتعبئة المواد المخدرة ).

مبلغ مالى.

ميزان ديجيتال.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الاجرامى