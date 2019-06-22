مصر | "سيدة" و"موقع إلكتروني".. سقوط أفريقي بتهمة النصب على المواطنين بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيدة" و"موقع إلكتروني".. سقوط أفريقي بتهمة النصب على المواطنين بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث قسم شرطة التجمع في ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية لقيامه بالنصب والإحتيال على أحد المواطنين.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لها وجود تجمع من الأهالى، وبإستبيان الأمر تمكنت من ضبط ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول – يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية ) وبحوزته كارنيه منسوب صدوره لإحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة مدون عليه إسم أحد الأشخاص ومثبت عليه صورته ( مزور ).. وبصحبته (صيدلى حر - سن 58 - مقيم بسوهاج )



بومناقشة الأخير قرر بسابقة تعرفه على المتهم عن طريق موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) وأوهمه برغبة إحدى السيدات التى تقيم بالخارج فى تحويل مبلغ مالى قدره (2مليون دولار) للتبرع به داخل البلاد، وإستولى منه على مبلغ مالى قدره (85 ألف جنيه) "على فترات " بدعوى إنهاء إجراءات تلك الحوالة.. وعقب ذلك إكتشف تعرضه لواقعة نصب فقام بإستدراج المتهم لمحل الضبط والإمساك به.



وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بحيازته للكارنيه المضبوط بقصد النصب على المواطنين وإنفاقه المبلغ المالى المُستولى عليه على متطلباته الشخصية.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.