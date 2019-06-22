مصر | ضبط 4 أشخاص لإجبارهم آخر للتوقيع على وصل أمانة بالساحل... والسبب "سيارة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 أشخاص لإجبارهم آخر للتوقيع على وصل أمانة بالساحل... والسبب "سيارة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم الساحل من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بإحتجاز آخر وإجباره على توقيع إيصالات أمانة لخلاف على بيع سيارة.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل تفيد بمرور إحدى السيارات "ميكروباص" بدائرة القسم يصدر من داخلها صوت صياح وإستغاثة من أحد الأشخاص على الفور تم تتبع خط سير السيارة المشار إليها وأمكن تحديدها وضبط مستقليها 4 أشخاص وبصحبتهم المجنى عليه ( سن 59 - حاصل على دبلوم صنايع - ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المطرية - سبق إتهامه فى عدد 7 قضايا آخرهم قضية سرقة وسائل نقل، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 8 أحكام حبس فى قضايا تبديد " مصاب بكدمات بالوجه" ) وعثر بحوزتهم على (عدد 12 إيصال أمانة مزيلة بتوقيع المجنى عليه، عقد بيع سيارة ملاكى من المجنى عليه إلى أحد المتهمين ).

وبمواجهة المتهمين إعترف أحدهم بسابقة شرائه سيارة من المجنى عليه بموجب عقد البيع المضبوط مقابل مبلغ مالى قدره ( 73 ألف جنيه ) إلا انه إكتشف عدم سلامة أوراقها ولدى مطالبته للمجنى عليه بإعادة المبلغ وإستلامه السيارة تهرب منه الأخير، فإستعان بباقى المتهمين لمساعدته فى إجبار المجنى عليه على رد المبلغ المالى المشار إليه، وأجبروه على التوقيع على إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزتهم وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

وبسؤال المجنى عليه أيد ما جاء بأقوال المتهمين وأقر بأنه عقب شرائه السيارة المشار إليها أكتشف عدم سلامة أوراقها وإتهمهم بإرتكاب الواقعة وإحداث إصابته المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات.