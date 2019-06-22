مصر | ضبط 4 من موظفي المحليات مكنوا آخر من البناء المخالف بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 من موظفي المحليات مكنوا آخر من البناء المخالف بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الاموال العامة من ضبط أربعة من موظفى المحليات بالشرقية لقيامهم بتمكين أحد الأشخاص ببناء عقار مخالف وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله).



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة أبو كبير بالشرقية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولى إحدى الوحدات المحلية بمحافظة الشرقية مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهم.



وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام أربعة موظفين بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الشرقية، بإستغلال مواقعهم الوظيفية والتواطؤ مع أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير) بتمكينه من بناء عقار سكنى، بدون تقديم مستند ملكية للأرض محل الترخيص، فضلًا عن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه بشأن مخالفة شروط الترخيص والرسومات الهندسية، بالمخالفة للقانون.

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وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.