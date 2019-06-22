مصر | تكثيفات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم استعدادا لزيارة رئيس تنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيفات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم استعدادا لزيارة رئيس تنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت قوات شرطة السياحة والآثار بالجيزة، تواجدها بمداخل ومخارج المنطقة الآثرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، استعدادا لزيارة رئيس جمهورية تنزانيا للمنطقة الأثرية.

وحرص العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، على المرور على الخدمات الأمنية، للتأكد من وجود كلا منهم بمكان خدمته، مشددًا على ضباط وأفراد شرطة السياحة باليقظة التامة، والإلتزام بأماكن خدماتهم خلال الزيارة، تحسبًا لحدوث أي أعمال شغب، أو خروج عن القانون، والتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون.

وأفاد مصدر أمني بشرطة السياحة، أن رئيس جمهورية تنزانيا سوف يصل إلى المنطقة الآثرية بالهرم، عصر اليوم السبت، لزيارة أبو الهول والأهرامات ومشاهدة المعالم الآثرية.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، إلى أن رئيس جمهورية تنزانيا سيصل إلى المنطقة الآثرية في الساعة الرابعة عصرا، مشيرا إلى أن جولته بالمنطقة ستستغرق ساعة، يتجول خلالها بالمنطقة الأثرية، وزيارة الأهرامات، وأبو الهول، ومنطقة البانوراما.

ويذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تقام في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، وتأهل 24 منتخبا إلى نهائيات أمم أفريقيا 2019 للمرة الأولى في تاريخ المونديال الأفريقي بعد زيادة عددها مؤخرا، إذ كانت المنافسات السابقة تقام بمشاركة 16 منتخبا فقط.