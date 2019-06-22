مصر | تأجيل استكمال سماع الشهود في محاكمة 8 متهمين استولوا على "مليوني جنيه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل استكمال سماع الشهود في محاكمة 8 متهمين استولوا على "مليوني جنيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره جلسة محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على مليوني 214 ألفا و 11جنيها بموجب مائة شيك مسحوبين على البنوك بمستندات مزورة .. لجلسة 28 يوليو المقبل لتعذراحضارالمتهمين

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي .

كشفت تحقيقات إبراهيم لاشين وكيل أول النيابة بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا استغلال المتهم بهاء 34 سنة كاتب حسابات بإحدى الشركات اختصاصه الوظيفي - باعتباره المختص بسجلات ومستندات الصرف وتحرير بياناتها بتسهيلاستيلاء 7 متهمين على أموال البنك عن طريق صرف 100 شيك ..ووجهت له النيابة تهم قيامه تسهيل لغيره الاستيلاء علىالأموال بتزوير مستندات وأوراق .

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الذين حصلوا على أموال من غير العاملين بنظام حوافز إئتمان أفراد أطقم الضيافة الجوية ولا يستحقون صرف أية مبالغ مالية فوجهت لهم النيابة قيامهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمدوه ببياناتهم المثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة لهم بزعم أنهم خاضعين للنظام فتمكنوا من صرف الأموال .