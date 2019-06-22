شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «ديارنا» يبدأ جولة المصايف من الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح وزارة التضامن معرض «ديارنا» بالإسكندرية، اليوم السبت، على أن يستمر حتى نهاية شهر يونيو، وذلك في أرض ملاهي كوتة بالأزاريطة شارع شامبليون أمام مكتبة الإسكندرية.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن، إن وزارة التضامن الاجتماعي تهتم بإقامة معارض «ديارنا» في المدن الساحلية خلال فصل الصيف؛ مشيرة إلى أن الوزارة ستقيم عقب الانتهاء من معرض الإسكندرية معرضا في مارينا وآخر في مدينة مرسى مطروح خلال شهر يوليو المقبل، ومعرض لديارنا في رأس البر شهر أغسطس.

يقام المعرض على مساحة ٦٠٠ متر ويضم ٣٧ عارضا من محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية، ويضم منتجات الكليم والشنط بطراز إفريقي والحفر على الخشب ومنتجات أخميم والعسل بأنواعه ولوحات الرمل والخزفيات وسجاد وحفر على المعدن والنحاس وفخار وإكسسوارات وحفر على الشنط ومفروشات وعبايات وإسدالات وتطريز يدوي سيناوي ونحاسيات وخيامية وجلود وأنتيكات ورخام وكليم يدوي ومحافظ جلد ومفروشات وفوط.