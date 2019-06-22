شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: تباين في آراء الطلاب حول امتحان «الفيزياء».. وصعوبة في «التاريخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك تباين في آراء الطلاب حول صعوبة وسهولة امتحان الفيزياء بالثانوية العامة، اليوم السبت.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن هناك طلاب وأولياء أمورهم أكدوا أن إمتحان الفيزياء في مستوي الطالب المتوسط، بينما رآي آخرين أن الإمتحان جاء صعب وتضمن أسئلة كثيرة تحتاج لوقت وبعضها صعبة.

وأوضحت عبير، أن إمتحان مادة التاريخ تضمن بعض الأسئلة الصعبة وتحتاج لوقت كبير أكثر من المخصص للامتحان وغير مباشرة.