شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موزمبيق يهنئ السيسي بنجاح حفل افتتاح أمم أفريقيا وفوز المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب رئيس موزمبيق، جاسينتو نيوسي، عن تقديره وامتنانه للرئيس عبدالقتاح السيسي على الدعوة التي وجهها له لزيارة مصر، مشيرا إلى أن زيارته تعبر عن مدى اعتزازه بالعلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

وأضاف رئيس موزمبيق، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب جلسة المباحثات الثنائية التي جمعت الرئيسين، اليوم السبت، أن العلاقات بين البلدين تمتد إلى وقت حركة الكفاح في الموزمبيق، مشيرا إلى أن مصر ساعدتها على الاستقلال وكانت في مصاف أولى الدول التي أقامت علاقات مع الموزمبيق عام 1975.

وأوضح الرئيس نيوسي أن المباحثات مع الرئيس السيسي سادها جو من الوضوح والانفتاح واستعداد البلدين للتعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين وبدء مشاريع جديدة مشتركة وإعادة إحياء مشروعات قديمة بين البلدين.

وقال نيوسي :«إننا نريد أن نقيم مشروعات مشتركة مع مصر في مجالات التعليم والنقل والمواصلات والاستزراع السمكي وتشجيع الاستثمار، فضلا عن إعادة الاتفاق الذي وقع بين البلدين في الثمانينيات».

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وقال الرئيس نيوسي إنه اتفق مع نظيره المصري على تعزيز التعاون يدا بيد فيما يخص قضايا القارة الإفريقية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في هذا الإطار. كما اتفق الجانبان على عقد اللجنة الثنائية المشتركة في مصر عام 2020.

وهنأ الرئيس الموزبيقي نظيره المصري على نتيجة الانتحابات الرئاسية العام الماضي، متمنيا له النجاح والتوفيق في إدارة البلاد، كما هنأه برئاسة الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن الشعب المصري أثبت حبه للشعب الموزمبيقي من خلال المعونة التي أرسلتها الدولة المصرية لموزمبيق بعد الإعصار الذي تعرضت له وكانت سببا في تجاوز موزمبيق لأزمتها.

وأوضح أن الموزمبيق سوق خصبة للاستثمارات، مشيرا إلى أن موزمبيق تستثمر في الغاز الطبيعي بقيمة 280 مليون دولار، مؤكدا أنها دولة مفتوجة للتعاون مع كافة الدول في مختلف المجالات.

واوضح أن هناك مجموعات مسلحة في شمال بلاده، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي عبر عن استعداد مصر لتدعيم موزمبيق لمواجهة هذا الخطر الهائل.

وأكد نيوسي أن هناك وفدا من رجال أعمال بلاده سيلتقي نظراءه من رجال الأعمال المصريين لبحث واستكشاف مجالات التعاون بين البلدين، معلنا دعمه للسياسة المصرية وسعادته بهذه الزيارة الرسمية التي أثمرت عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للتعاون مع مصر والدول الأفريقية فهي سوق خصب.

وهنا الرئيس الموزمبيقي مصر على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية ونجاح حفل الافتتاح وفوز المنتخب الوطني متمنيا للمنتخب التوفيق للفوز بالبطولة، مشيرا إلى أنه وجه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة موزمبيق في أقرب فرصة.