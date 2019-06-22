شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة النواب» تقرر إرسال مذكرة لرئيس البرلمان بسبب غياب «أبوستيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إرسال مذكرة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بسبب تغيب وزير الزراعة، الدكتور عزالدين أبوستيت، عن حضور اجتماع اللجنة، السبت، للرد على طلبات الإحاطة الموجهة من النواب للوزير.

ووافقت اللجنة، خلال الاجتماع، على قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للاغذيه (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018-2022 والموقع في أبريل 2018.

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قال النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة والذى أدار الاجتماع، إنه سيتم إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس النواب بخصوص عدم حضور وزير الزراعة اجتماع اللجنة خلال اجتماعها لمناقشة الاتفاقيات التي تناقشها اللجنة للموافقة عليها ومناقشة طلبات الإحاطة التي يتقدم بها النواب وحل المشاكل الخاصة بها واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

فيما أشار ممثل وزارة الخارجية، في الاجتماع، إلى أنه تم تشكيل لجنة ودراسة الاتفاقية والموافقة عليها، ولفت إلى أن وزير الخارجية أرسل خطاب إلى وزير الزراعة بخصوص الموافقة على الاتفاقية.

وتساءل النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة: «هل الحكومة سوف تحمل الفلاح مبالغ القروض لتحسين الزراعة وتقدمها الحكومة منحة للفلاحين، وهل منظمة الفاو ستعطي هذه المنح لمصر؟»، مطالباً بإعداد مذكرة لرئيس مجلس النواب لعدم حضور وزير الزراعة للإجابة على هذه التساؤلات وحل مشاكل طلبات الإحاطة التي يتقدم بها النواب.