شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. توفير أنسولين مصري بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت تقارير قطاع الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، توفير أول مواد خام فرنسية لأول مرة وبأعلى مواصفات الجودة لتصنيع الأنسولين البشرى محليا لتوفيره داخل مستشفيات الوزارة للمرضى بالمجان، وكذلك في الصيدليات الحرة بأسعار في متناول جميع المرضى.

وقالت الدكتورة، ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما الدوائية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات صحفيّة: «نستهدف توفير احتياجات السوق من الأدوية الحيوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان مثل السكر وبأفضل معايير للجودة المتبعة عالميا كأنسولين سيدكو، مؤكدة أنه تم توفير لأول مرة مواد خام فرنسية لتصنيع الأنسولين البشرى مشيرة إلى أنه سبق أن تم توفير أنسولين بجودة أمريكية خلال العام الماضي في الأسواق ومستشفيات الصحة من خلال المجموعة».

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وأضافت غراب أن الحرص على الارتقاء بالمواد الخام الدوائية يأتي في إطار رفع جودة المنتج المحلى وتوفير أفضل الخدمات العلاجية للمريض وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وفى ظل التنسيق التام مع وزارة الصحة، خاصة مع اقتراب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي ترتقي بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المصريين.

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد خطاب، رئيس شركة سيدكو للصناعات الدوائية، إحدى شركات أكديما التابعة لوزارة الصحة، أن الاستحواذ على أول خامات فرنسية لتوفير الأنسولين يمثل نقلة كبيرة في جودة الأدوية التي يتم توفيرها بالمستشفيات العامة والقطاع الخاص وهو ما يمثل دفعة للاقتصاد الوطني وقدرته على المنافسة إقليميا ومحليا.

وتابع: «أنسولين سيدكو متوفر بـ3 أصناف في السوق حاليا، وهناك 5 أشكال مختلفة وجديدة من الأنسولين ماتزال تحت التسجيل بالإدارة المركزية للصيدلة بالوزارة وستتوفر في السوق المحلية في خلال عام، مضيفا أن ضخ أنواع جديدة من الأنسولين المتطور يمثل توفير لباقة من الأنسولينات التي تناسب جميع المرضى كما يعد مواكبة للتطور العالمي في تصنيع الأنسولين بصور مختلفة».

وأوضح أنه تم ضخ ما يقرب من 210 آلاف عبوة أنسولين بجودة وبخامات بجودة فرنسية في السوق الخاصة وبالمستشفيات منذ بداية العام وحتى الآن، مؤكدا أن هدفنا تقديم خدمات علاجية مميزة للمريض والاهتمام بتوفير احتياجاته، مؤكدا أنه يتم التصدير لأكثر من 5 دول حول العالم وتابع أن الأنسولين الذي ننتجه متوفر بالسوق منذ 15 عاما، مضيفا أن العديد من التجارب أثبتت فاعليته القوية في كبريات المؤسسات البحثية.