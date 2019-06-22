شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة النواب» تشن هجومًا حادًا على «المشاط» لغيابها عن حضور الاجتماع (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، السبت، هجوماً حاداً على وزيرة السياحة، لغيابها عن حضور الاجتماع لمناقشة أزمة إلغاء حجوزات الطيران لعدم سداد إحدى شركات الطيران تأمينها للاتحاد الدولي للنقل الجوي «الأياتا».

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واعتبر النائب مصطفى بكرى عدم حضور وزيرة السياحة «استهانة» بالبرلمان، وقال إن «القضية تخص المصريين، لو مجتش النهارده، هتيجى إمتى؟، وإنه تم تأجيل مناقشة الموضوع قبل ذلك لعدم حضور الوزيرة، واليوم لم تأت، ويجب أن يكون هناك رد على ذلك».

من جهته، أشار النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتغيب فيها الوزيرة عن الحضور، وهو ما يستحق توجيه إنذار شديد اللهجة.

وكان مقررا للجنة مناقشة إلغاء تذاكر حجوزات الطيران لعدم سداد إحدى الشركات تأمينها للاتحاد الدولي للنقل الجوي «الأياتا»، وتداعيات ذلك على السوق السياحية والمواطنين، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين مصطفى بكري، وغادة عجمي، بشأن إلغاء تذاكر سفر آلاف العاملين المصريين بدولة الكويت إلى القاهرة، بالرغم من إجراءاتهم السليمة في الحجز ووفقاً للقواعد المتبعة ودفعهم المبالغ المستحقة لذلك.