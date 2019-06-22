شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يستعرض أمام الوزراء الأفارقة رؤية مصر لمواجهة الآفات والأمراض الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رؤية مستقبلية كاملة لإزالة المشاكل والمعوقات التي تقلل من انسيابية التجارة البينية في الحاصلات الزراعية بين دول الاتحاد الافريقي والعالم ووضع الحلول العاجلة، وذلك بمقر منظمة الأغذية والزراعة«الفاو» في روما، والتي شملت عرضا لرؤية مصرية متكاملة لاهم العوائق التي تواجه حركة تجارة السلع الزراعية بين دول أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي وذلك لضمان التكامل بين الدول في توفير مدخلات الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن القومى الغذائى المنشود.

وقال «أبوستيت»، خلال مشاركته في الجلسة الخاصة بمعايير الصحة والصحة النباتية بمؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الأوروبي أن السلع الزراعية المتبادلة تجارياً بين الدول أصبحت مصدراً خطيراً لحمل ونقل الآفات الزراعية من حشرات وأمراض ضارة بالثروة الزراعية، وكذلك الملوثات الكيميائية والبيولوجية التي تضر بصحة الحيوان والإنسان ضرراً بالغاً، وعلى المجتمع الدولي اعتماد قواعد ومعايير وتدابير دولية تضمن انسياب التجارة في السلع الزراعية بين الدول بدون عوائق مع عدم الإضرار بالثروة الزراعية متمثلة في ضمان صحة النبات والحيوان وسلامة منتجاتها في كل دولة.

وأكد وزير الزراعة أن اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) تعتبر من أهم الأطر الحاكمة التي تحقق المعادلة بين انسياب التجارة في السلع الزراعية بلا عوائق وبين الحفاظ على سلامة الثروة الزراعية بلا مخاطر، مشيرا إلى أن الدول القارة الإفريقية هي زراعية في معظمها ومن أكثر الدول احتياجا لتبنى وتطبيق هذه الأطر التشريعية في مجال الصحة والصحة النباتية بالأسلوب والفهم الذي يحقق الحفاظ على ثرواتها الزراعية بالداخل والحفاظ على أسواق صادراتها الزراعية بالخارج كداعم أساسي في بناء ونمو اقتصادها القومى وضامن فاعل لأمنها الغذائي.

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وأضاف «أبوستيت»، إنه من هذا المنطلق أصبحت الحاجة ماسة للوقوف على أهم المعوقات والتحديات التي تواجه دول القارة في تحقيق وتعزيز وتدعيم الاستفادة من معايير الصحة والصحة النباتية من خلال التعاطي مع المنظمات والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية ذات الصلة، وكذلك أهم الحلول الممكنة للتغلب على هذه المعوقات وبما يحقق الإستفادة القصوى والتعاطي الأمثل مع هذه المعايير وبما يعود على دول القارة بما تستحقه من خير ونماء.

وقال ابوستيت أنه من أهم التحديات والمعوقات التي تواجه البلدان الإفريقية في التطبيق والاستفادة من اتفاق الصحة والصحة النباتية (SPS) هي ضعف “التشريعات الحجرية«والتدابير اللازمة لدى الدولة لإحكام الرقابة الحجرية على السلع الزراعية المتبادلة، وعدم»الإلمام الكامل بأسس وطرق تنفيذ«العديد من مواد الصحة والصحة النباتية والتدابير الحجرية الدقيقة مثل انشاء المناطق الخالية من الآفات الحجرية (PFA's) وإجراء دراسات مخاطر للافة ( PRA) لتحديد قوائم الآفات الحجرية من غيرها.

وأضاف الوزير ان التحديات التي تواجه الدول الأفريقية هي عدم التحديث واعتماد «طرق للمعالجات الفعالة والآمنة» للتعامل مع للإرساليات الزراعية المصابة ببعض الآفات، وضعف «الأجهزة الحجرية» والعاملين بها كماً ونوعاً في بعض البلدان، فضلا عن ضعف «الامكانيات وقلة الموارد» اللازمة لتطبيق التشريعات الحجرية الحديثة، وعدم وجود «تشريع حجري موحد» استرشادي لدول القارة خاصة أن معظمها يقع تقريباً في نطاق جغرافى متشابه يمثل بيئة موحدة للآفات الزراعية.

وأشار «أبوستيت»، إلى ان التحديات التي تواجه القارة تشمل أيضا عدم إجراء «الرصد والحصر» الدورى للآفات في معظم دول القارة للمساعدة في الوقوف على التغيرات المختلفة في موقف الآفات الزراعية من منطقة لأخرى ومن وقت لآخر، مما يساعد في تحديث قوائم الآفات بالدولة، وضغف «تبادل الخبرات والخبراء» الحجريين بين الدول الإفريقية للمساعدة في نقل المعلومات بين الأشقاء واتخاذ القرارات الحجرية السليمة، وعدم تطبيق نظام الشهادات الزراعية الإلكترونية مما يساعد على تأمينها وسرعة تبادل المعلومات ويوفر كثيراً من الجهد والوقت والتكاليف.

وأعرب الوزير عن أسفه لإفتقار الدول الأفريقية إلى. التنسيق البينى في مجال الحجر الزراعى لمجابهة المواقف والعقبات الحجرية التي تثيرها الدول والتجمعات الكبرى الأجنبية، وارتفاع تكلفة الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لتحقيق وتطبيق معايير الصحة والصحة النباتية كمعامل التحليل ومحطات الفحص والإعداد وغيرها.