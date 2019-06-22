شكرا لقرائتكم خبر عن عملية نادرة.. فريق طبي بالمنصورة ينجح في استئصال كيس مائي ضخم برأس طفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة الدولي بالدقهلية، السبت، عملية استئصال كيس مائي على مخ طفل بلغ قطرة ما يقرب من ٤٠ سم وإجراء عملية تقويم لعظام الجمجمة.

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خضع الطفل للجراحة، بحسبْ بيان مديرية الصحة، والذي أكد: «هذه العملية تعد من الحالات النادرة، وأجريت لطفل مولود بكيس مائي كبير يحتوي على السائل النخاعي، ويعاني نقص في تكوين عظام الجمجمة من الجهة الخلفية، والتي تعد من العيوب التكوينية للجنين داخل الرحم، والتي تهدد استمرار حياته أو حدوث مضاعفات خطيرة على الطفل، وبعد أن خضع الطفل إلى مجموعة من الفحوصات من الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي والتحاليل الطبية الشاملة، وفي الشهر الثاني من العمر استطاع الفريق الطبي من إجراء العملية».

ضمّ الفريق الطبي برئاسة الدكتور هشام طاهر، استشاري جراحة المخ والأعصاب، كل من: الدكتور إسلام أبوزيد استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور رمضان جلال استشاري جراحة المخ والأعصاب.

يتم متابعة الحالة الصحية للطفل بعد العملية، وهو الآن بحالة جيدة ومستقرة.