شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يدعو موزمبيق والدول «المخلصة» لمكافحة آفة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رحبّ الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس جمهورية موزمبيق، فيليبي جاسينتو نيوسي، مؤكدًا على تقديره البالغ للعلاقات التاريخية بين مصر وموزمبيق التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضى.
ووجه الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع نظيره الموزمبيقي، العزاء إلى حكومة وشعب موزمبيق في الأعاصير التي ضربتها، مؤكدًا دعم مصر الكامل لإعادة إعمار الأماكن المتضررة.
كما أشار السيسي إلى أن مباحثاتهما كانت «مثمرة» و«بنّاءة» في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مع التأكيد على زيادة حجم التبادل التجارى، وزيادة برامج التدريب.
ودعا الرئيس السيسى الدول الصديقة والمخلصة إلى مكافحة آفة الإرهاب، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تواجه القارة الأفريقية.
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