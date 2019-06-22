شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة النواب» تتبنى تشريعًا لمواجهة «الماركات المقلدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، السبت، تبنيها إعداد تشريع جديد لمواجهة ظاهرة «تقليد الماركات»، سواء المحلية أو العالمية، بتغليظ العقوبة على منتجي هذه السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وقال النائب محمد فرج عامر، رئيس اللجنة خلال اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به حول حماية الملكية الفكرية في مصر، السبت، إن هناك مصانع في البحيرة تقوم بجمع العبوات من «الزبالة» وتعيد تعبئتها بنفس الماركة التجارية في مصانع غير مرخصة «تحت بير السلم» وتعيد طرحها بالأسواق أو تصديرها إلى ليبيا وهو ما اعتبره النائب إساءة للصناعة المصرية.

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وأضاف عامر أن إصدار تشريع لمواجهة المقلدين للماركات التجارية هو حماية من التعدي على حقوق الآخرين، مشيرا إلى ماركات سجائر مهربة من الخارج ومغشوشة يتم طرحها في الأسواق ومكتوب عليها «صنع في مصر»، وأيضًا هناك أدوات كهربائية مقلدة من كل الماركات تدخل من الجمارك، وهي صينية وتباع في الأسواق على انها ماركات عالمية، رغم أنها غير أصلية، بخلاف تقليد الماركات العالمية الأخرى مثل «نايك وأديداس» التي تباع في أغلب المحلات في الأسواق، وهناك شنط للسيدات مقلدة بماركات عالمية تأتي من تركيا وتباع بأسعارها العالمية على أنها أصلية، دون أي مواجهة، ما يؤكد أن هناك تقصيرا ما، سواء تشريعي أو رقابي يضر بالاقتصاد المصري.

ورد سعيد عبدالله، ممثل مصلحة الجمارك ومسؤولي التهرب الجمركي بوزارة التجارة الصناعة خلال الاجتماع، أنه لا يوجد تقصير رقابي، وأنه تم تحرير نحو 2000 مخالفة، بينها 704 قضايا تقليد لماركات أصلية وإنه بالنسبة للسجاير المكتوب عليها صنع في مصر، تم ضبطها، إلا أن الأمر يتعلق بشركة الشرقية للدخان التي تم التعدي على ماركتها التجارية وملكيتها الفكرية وهي التي تتولى الأمر قانونياً، وكذلك الحال بالنسبة لتقليد الماركات العالمية، فمندوب الماركة أو مالكها يحق لهم تقديم شكوى وهنا تتدخل الجهات المعنية.

وأضاف «عبدالله» أن القانون المصري يتضمن عقوبة رادعة للاعتداء على الملكية الفكرية وتقليد الماركات ولكن لابد من تقديم الشكوى.