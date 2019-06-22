شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«التموين»: صرف الدعم للمواليد الجدد أول يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين عن أن الوزارة بصدد الإعلان عن إدراج المواليد الجديدة على البطاقات خلال الأسبوع الجاري، وذلك للمرحلة الأولى، على أن يتم تفعيل وصرف السلع لهم على البطاقات أول يوليو المقبل.

وأضاف المصدر، في تصريحات لــ«المصري اليوم»، أنه تم إعداد دراسة لمعرفة احتياجات المواطنين من السلع المدعمة على بطاقات التموين على أن يتم توفير السلع المخصص صرفها على البطاقات بكميات وبأصناف تتناسب مع احتياجات المواطنين على أن يجد المواطن السلع التي يريدها.

وأوضح أن الوزارة انتهت من صرف ١٠٠% من سلع شهر يونيو التموينية المدعمة للمواطنين بقيمة 3.5 مليار جنيه، وذلك من خلال شركتي الجملة «العامة والمصرية»، حيث يتم الصرف لبقالي التموين ومنافذ التوزيع، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر الجاري، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات بقيمة 50 جنيها للفرد المستحق للدعم التمويني.

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وتابع أن «الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية، كما يوجد مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر، كما يتم توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات شهريًا».

وأوضح المصدر أن جميع السلع التموينية متوفرة، وتشمل السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وغيرها من السلع التي تشمل 20 سلعة يختار المواطن ما يناسبه طبقًا للدعم المخصص له.

وأضاف: «وجه الدكتور على المصيلحي بتوفير السلع المدعمة للمواطنين وصرفها للبقالين والمنافذ التموينية لتوزيعها على المستفيدين، خاصة السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والمكرونة والجبن، بجانب العديد من السلع الأخرى».

وأوضح أن لجنة المشتريات المركزية المباشرة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ساهمت في توفير الاحتياجات للمستفيدين من الدعم، حيث تم تخفيض أسعار العديد من السلع الأساسية، وتوفير كميات ضخمة بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بنحو 10%.

وأشاد المصدر بحرص الوزارة على توفير كل المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين، سواء من خلال 1200 مجمع استهلاكي، و30 ألف بدال تمويني، و3000 فرع لمشروع جمعيتي، حتى يكون لدى المواطن الحرية الكاملة في الحصول على المنتجات، وفقا لرغبته واحتياجات أسرته بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقات.