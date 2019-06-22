شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: حضور واسع لندوات توعية حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن انتظام اللقاءات التوعوية التي تنظمها الوزارة لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/ 2019، على مستوى محافظات الجمهورية وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وأشار عبدالموجود، في تصريحات صحفية، إلى أن اللقاءات تتضمن توعيتهم بالإرشادات والأساليب التي يجب اتباعها في أيام التواجد بمنى وعرفات وشروط أداء مناسك الحج وآدابه، والتسهيلات المقدمة لرحلة الحج وغيرها مع الجهات المعنية، موضحا أن هذه الندوات تتم بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن بداية يوليو القادم ستشهد بدء تشغيل مكتب مصر للطيران الموجود في وزارة التضامن الاجتماعى والمخصص لطبع تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات وانه قد تم الانتهاء من ‎تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي لموسم حج 1440هـ/2019، وذلك في ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودي والتى تقتضي بضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج للحصول على تأشيرة الحج أسوةً بما أتبع العام الماضي، وأنه تم الحصول على البصمة من كافة المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 80 عام والتسجيل مجاناً دون تسديد أي رسوم، كذلك يتم إرسال جوازات السفر الخاصة بالحجاج إلى الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية تمهيداً لإصدار التأشيرات من خلال القنصلية السعودية فور الانتهاء من الحصول على البصمة.