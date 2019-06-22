شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وموزمبيق توقعان مذكرات تفاهم في التشاور السياسي والدبلوماسي والتعاون الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، فيليبي جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية ثم موسعة بحضور وفدى البلدين، بقصر الاتحادية.

وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم، حيث وقع سامح شكرى، وزير الخارجية ونظيره الموزمبيقي مذكرة تفاهم خاصة بالتشاور السياسى، ومذكرة تفاهم خاصة بإعفاء حاملي الجوازات الخاصة والمهمة من تأشيرات الدخول.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي وقعها عن الجانب المصرى سامح شكرى، وزير الخارجية، ووزير الزراعة في موزمبيق، إيجين لوباشينكو.