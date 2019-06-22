شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلي للإعلام» يعلن تفاصيل وشروط التقدم لمسابقة مشروعات تخرج طلاب الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الموقع الرسمي للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام شروط التقدم لمسابقة مشروعات تخرج طلاب الإعلام للعام الدراسي المنتهي.

وقال عبدالجواد أبوكب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المسابقة التي تقام برعاية الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، تحمل اسم «التميز الإعلامي»، وهى مسابقة سنوية ينظمها الموقع الرسمي للمجلس بين مشاريع تخرج الطلاب، في السنة الأخيرة من دراستهم الجامعية.

وتهدف المسابقة إلى دعم العناصر المبدعة والمتميزة بين الطلاب وتحفيز طلاب السنوات التالية لهم لبذل جهد أكبر في مشروعات تخرجهم، بالإضافة إلى تعريفهم بضرورة تطبيق المعايير والأكواد المهنية التي تنظم سوق الإعلام، وكذلك منح أعضاء هيئات التدريس تقديرهم المستحق، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين المجلس والمؤسسات التعليمية، بما يساهم في رفع مستوى الخريجين ويخدم المهنة.

وحول شروط التقديم قال «أبوكب» إن الكليات والطلاب مدعوون إلى إرسال مشروعاتهم في أي من مجالات الإعلام، صحافة بأنواعها، إذاعة وتليفزيون وإعلان وعلاقات عامة.

ويفتح باب تلقي المشروعات من 21 يونيو وحتى 11 يوليو للعام 2019، تعلن بعدها أسماء المشروعات والجهات المشاركة.

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وترسل الأعمال في مظروف مغلق، سواء ورقية أو أعمال على سي دي أو فلاشة باسم الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على عنوان المجلس- القاهرة/ كورنيش النيل- مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)- باب، يسلم باليد أو بالبريد.

ويكتب على المظروف من الخارج مسابقة مشروعات التخرج لطلاب إعلام.

ويرفق بمشروع التخرج خطاب من إدارة الكلية أو القسم أو الأكاديمية أو المعهد يطلب التقدم إلى المسابقة، متضمنا أسماء الطلبة ومشرفيهم الأكاديميين وبيانات من يتم تحديد اسمه كنقطة اتصال لمتابعة سير المشروع في المسابقة.

ويقتصر التقديم على مشروعات التخرج الخاصة بالعام الدراسي 2018/2019 ولا يمتد لأعوام دراسية أخرى. وسوف يتم استعراض وتقييم جميع المشاريع المقدمة إلى المسابقة بشكل محايد من قبل أساتذة وخبراء في كل تخصص.

وأوضح أن جميع المجموعات المتقدمة سوف تحصل على شهادات مشاركة في المسابقة، كما ستتلقى المجموعات الفائزة شهادات ودروع تقديرية، بالإضافة إلى تكريم السادة أعضاء هيئة التدريس.

كما سيتم تنظيم حفل رسمي لإعلان أسماء الأعمال الفائزة سيدعو إليه جميع أعضاء الفريق الفائز ومستشاروهم الأكاديميين لحضور حفل التكريم مع قيادات جامعتهم.