شكرا لقرائتكم خبر عن «دينية النواب» تطالب بالحفاظ على أموال «الأوقاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها السبت، طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن إهدار أراضي الأوقاف لصالح بعض الأشخاص والمطالبة بحصر أراضي الأوقاف بمنية النصر محافظة الدقهلية.

وطالبت «طرابية» بحصر جميع أراضي وأملاك الأوقاف في مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، حتى تتم الاستفادة منها في الخدمات العامة للأهالي، محذرة من إهدار أموال وأراضي الوقف وتضييعها.

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وأوصت اللجنة، هيئة الأوقاف بحصر جميع أراضي وأملاك الأوقاف بمركز منية النصر، وإعداد مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذه التوصية، وإلزام هيئة الأوقاف بتنفيذها.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، إنه يجب الحفاظ على مال الوقف، وعدم تضييع أموال وأملاك الأوقاف والحفاظ على شرط الواقف، وحل مشكلات الهيئة مع المواطنين، وأشار إلى أن اللجنة الدينية كان لها دور مؤثر في حل الإشكالية والنزاع بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي.

وأكد «العبد» ضرورة أن تسرع هيئة الأوقاف في حصر وتسجيل جميع أراضي وأملاك الوقف وإثبات ملكيتها، وعدم تعطيل تنمية المجتمع ودعم الاقتصاد المصري.

من جانبه، أشار الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية، إلى أن هناك ضرورة ملحة لحل النزاعات الخاصة بأراضي وأملاك الأوقاف مع المواطنين، مع الحفاظ على مال الوقف، وعدم التعسف في استعمال الحق.