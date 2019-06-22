شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 17 عصابة و3 أطنان حشيش و17 كيلو هيروين خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) وكذلك منطقة (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية ) ضُبط خلالها 686متهم وبحوزتهم 25 قطعة سلاح ناري متنوع.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة على مستوى الجمهورية تم ضبط 1429 قطعة سلاح نارى بينها 139بندقية آلية و303بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" و91طبنجة

ونفذت أجهزة الأمن خلال أسبوع نحو نصف مليون حكم قضائي وغرامة بينها 2489 حكم جناية، كما ألقت القبض على 17 تشكيل عصابى ضموا 48 متهم، إرتكبوا 70 حادث سرقة متنوع، وأعادت 9 سيارات مُبلغ بسرقتها.

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وكشف أجهزة الأمن غموض 45 حادث (قتل عمد، هتك عرض، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إغتصاب، إنتحال صفة)، تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 69 متهم.

كما نفذت أجهزة الأمن عمليات تأمين تنفيذ 887 قرار إزالة لحالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 263072 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 39748 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و329 قيادة تحت تأثير مخدر.

وفى مجال جرائم الأموال العامة، أسفرت الجهود عن ضبط 18 قضيةمتنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى - الإختلاس والإضرار بالمال العام - غسل أموال– كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت (54,720,416) أربعة وخمسون مليون وسبعمائة وعشرون ألف وأربعمائة وستة عشر جنيه مصرى ، (3,090,000) ثلاثة مليون وتسعون ألف عملات أجنبية مختلفة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 1126 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها (1246) متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (3842,972كيلو جرام، وكميات متنوعة من المواد المخدرة بينها 17 كيلو هيروين.