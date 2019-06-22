شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ125 ألف مواطن خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ125 ألفا و167 مواطناً من خلال 109 قوافل طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر مايو الماضي.

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تأتي هذه القوافل في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للاهتمام بالمناطق والقرى المحرومة من الخدمات. وأوضحت الوزارة أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1039 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 18 ألفا و346 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 28 ألفا و307 ندوات تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 1990 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 4 آلاف و636 مواطناً بمحافظة أسوان، و2769 مواطناً بأسيوط، و11 ألفا و177 مواطناً بالإسكندرية، و912 مواطناً بالإسماعيلية، و2543 مواطناً بالأقصر، و1278 مواطناً بالبحر الأحمر، و6 آلاف و976 مواطناً بالبحيرة، و14 ألفا و735 مواطناً بالجيزة، و7 آلاف و878 مواطناً بالدقهلية، و637 مواطناً بالسويس، و10 آلاف و192 مواطناً بالشرقية.

وأضافت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمة أيضًا لــ6 آلاف و618 مواطناً بالفيوم، و6 آلاف و320 مواطناً بالقاهرة، و5 آلاف و975 مواطناً بالقليوبية، و5 آلاف و540 مواطناً بالمنوفية، و3 آلاف و430 مواطناً بالمنيا، و3 آلاف و408 مواطنين بالوادي الجديد، و8 آلاف و22 مواطناً ببني سويف، و1099 مواطناً ببورسعيد، و490 مواطناً بجنوب سيناء، و8 آلاف و843 مواطناً بدمياط، و1248 مواطناً بسوهاج، و404 مواطنين بشمال سيناء، و2135 مواطناً بقنا، و5 آلاف و976 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 1926 مواطناً بمطروح.