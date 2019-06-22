شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية في بكين للمشاركة باجتماع منسقي منتدى التعاون الصين – أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة نيابة عن وزير الخارجية، سامح شكري، في الاجتماع الوزاري لمنسقي منتدى التعاون الصين – أفريقيا يومي 24 و25 يونيو 2019، وذلك في إطار اجتماعات متابعة مخرجات قمة منتدى التعاون الصين – أفريقيا الأخيرة، والتي عقدت بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي يومي 3 و4 سبتمبر 2018 في بكين.

ومن المقرر أن يلقي نائب وزير الخارجية كلمة مصر في إطار توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي أمام الاجتماع، والتي سوف تؤكد على المواقف الثابتة لأفريقيا حيال شراكاتها الدولية، والمكانة التي تحظى بها جمهورية الصين الشعبية في هذا الصدد كأحد أهم الشركاء الدوليين.

كما سيشارك نائب الوزير في أعمال متابعة ورصد ما تحقق من توجيهات رؤساء الدول والحكومات المشاركة في قمة المنتدى. وسيعقد نائب وزير الخارجية عددا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الصينيين، ورؤساء الوفود من الدول الأفريقية الشقيقة المشاركة في الاجتماع الوزاري للدفع بسرعة تنفيذ توصيات قمة منتدى التعاون الصين – أفريقيا، والترويج للمشروعات المصرية ذات الأبعاد المحلية والإقليمية المدرجة على خطة عمل قمة منتدى التعاون الصين – أفريقيا للأعوام 2019 – 2021.