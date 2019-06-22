شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار التونسي: حريصون على توسيع قاعدة الاستثمار مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، عن حرصه لتوسيع قاعدة الاستثمار مع مصر من خلال استقطاب اهتمام دوائر الأعمال والاستثمار وأصحاب القرار بالمؤسسات الراغبة في توسيع أنشطتها في بلدان تتوفر فيها قدرات تنافسية تمكنها من التطور والاستفادة.

وأضاف العذاري، في تصريح لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، السبت، أن بلاده تعمل على توسيع الاستثمار الوطني والخارجي، حيث أنها أصبحت اليوم لديها قدرة تنافسية عالية على مستوى رأس المال البشرى ومستوى المؤشرات التنموية الكبرى ومؤشرات التنمية المستدامة للام المتحدة، حيث أنها تمكنت من توحيد 90 مؤشرا إحصائيا، الذي يهم برنامج التنمية المستدامة المدعم من الأمم المتحدة، من مجموع 230 مؤشرا.

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وأشار العذاري إلى أن النجاح الذي حققه منتدى تونس للاستثمار «تحت شعار استثمر في تونس، فرصتك للمستقبل»-والذي انتهت فعالياته أمس- سيسهم في دعم القدرة التنافسية لتونس، على غرار الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين ترتيب تونس في تقرير البنك العالمي حول مؤشرات ممارسة الأنشطة الاقتصادية، والذي سجلت فيه تونس تقدما بـ 8 مراتب بعد 6 سنوات من التراجع لتصبح في المراتب الخمس الأولى عربيا وإفريقيا بجانب تحسين القدرة التنافسية في محيطها المتوسطي والعربي والإفريقي، مع وضع استراتيجية للتنويع من مصادر الاستثمار.

وأعرب عن استعداد بلاده أيضا لدعم أوجه الشراكة مع الدول الشقيقة لاسيما مصر والإمارات والسعودية والاستفادة من تجاربها الناجحة في مجالات التنمية.. موضحا أن تونس أصبحت محور اهتمام المستثمرين الأجانب أكثر من أي وقت مضى، لافتا إلى أنها شهدت في عام 2018 نموا بنسبة 2.8 % مقارنة بسنة 2017، وخلال ال4 أشهر الأولى من سنة 2019، نما الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة 16% .

وأكد العذارى مواصلة خلق عوامل جذب للاستثمار بتونس، حيث تم خلال المنتدى إطلاق تفعيل المنصة الرقمية للهيئة التونسية للاستثمار، بهدف دعم المستثمرين بشكل أفضل والسماح لهم باستكمال جميع الإجراءات على الأنترنت.. مشيرا إلى أن هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح سيتم توسيعها لتشمل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والديوان الوطني التونسي للسياحة لدفع الاستثمار السياحي.

ولفت إلى أن المنتدى كان فرصة جيدة لتوقيع 3 اتفاقيات مع ألمانيا والصين وتركيا، تهدف إلى تحسين التعاون لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة منصات التعاون التي من شأنها أن تدعم تطور الاستثمار في تونس.