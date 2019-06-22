براتب يتخطى 10 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطرح أكثر من 17 ألف وظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة القوى العاملة توافر 17 ألفا و648 فرصة عمل خالية بالقطاع الخاص، خلال شهري مايو ويونيو 2019، برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه، وفقا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة.
وتواصلت الوزارة مع بعض ملتقيات التوظيف والمؤسسات المتنوعة والخدمات، من شركات خاصة ومصانع ومطاعم كبرى؛ لتوفير فرص عمل للمواطنين الراغبين في العمل من مختلف الفئات والمؤهلات، برواتب مختلفة بحسب طبيعة العمل وتأمينات طبية واجتماعية وحوافز.
وينشر "الخليج 365" بيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة لوزارة القوى العاملة على النحو التالي: اضغط هنا
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