محافظ الجيزة يسلم خطابات التشغيل الصيفي لــ300 شاب وفتاة من أبناء المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

سلم محافظ الجيزة أحمد راشد خطابات التشغيل الصيفي لأكثر من 300 شاب وفتاة من أبناء المحافظة للعمل خلال فترة الإجازة الصيفية بالأحياء والمراكز والمدن بأجر رمزي لصقل خبراتهم وتهيئتهم لمناخ العمل عقب التخرج.

وأكد المحافظ عقد لقاء شهري مع الشباب للاستماع إلى آرائهم وعرض أفكارهم ومقترحاتهم في المشكلات التي يعاني منها المجتمع وسبل الحل والتعاون في تنفيذ تلك المقترحات.

وناقش مع الشباب خلال لقائه بهم اليوم السبت أبرز التحديات التي تواجه منظومة العمل في الفترة الحالية، وجاء على رأسها مواجهة أعمال البناء المخالف ومجهودات المحافظة في رفع المخلفات والقمامة يوميا، والتي تتعدى الـ6 آلاف طن، مما يمثل عبئا كبيرا.

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كما أكد محافظ الجيزة التنسيق مع الجامعات المصرية وجهاز رعاية وتشغيل الشباب لرفع مهارات الطلاب وتنميتها من خلال متخصصين في هذا المجال.

من جانبها، أكدت نائب محافظ الجيزة الدكتورة لمياء عبد القادر أنه سيتم تفعيل دور جهاز رعاية وتشغيل الشباب من خلال تنظيم كورسات لشباب الخريجين لتنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى أنه سيتم إعطاء قروض لشباب الخريجين من خلال عدد من الجهات لتوسيع مجالات العمل لديهم.

كما عرض الشباب عددا من المقترحات والأسئلة للمحافظ، شملت أهمية دور المحافظة في نشر الوعى للمواطنين بالحفاظ على المياه وعدم الإفراط في تناول الأطعمة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات لرفع التوعية لدى الشباب بالمشروعات التي تنفذ على أرض الوطن، إضافة إلى قيام المحافظة بمجهودات أكبر لمواجهة الفساد وعدم السماح وتبني المحافظة لأفكار الطلاب بكليات الهندسة والتوسع في تكليف الأطباء البيطريين للعمل بالإدارات البيطرية بنطاق المحافظة.