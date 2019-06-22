بعد قرار التنظيم والإدارة.. 5 فئات من الموظفين محرومة من الترقيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارا رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

ونص القرار على أن يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتي 30/6/2019 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، اعتبارًا من 1/7/2019، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.

ولكن برغم هذا القرار يوجد الكثير من الموظفين الذين لن يتمتعوا بهذه الترقيات ومقابلها المادي سواء لفترة قصيرة أو طويلة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وينشر الخليج 365 الموانع التي تحول دون الترقية للموظفين في الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على النحو التالي:

- "المُعار" إلا بعد العودة من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة للترقي.

- الحاصل على إجازة بدون أجر إلا بعد العودة من الإجازة باستثناء المرضية وإجازة رعاية الطفل.

Advertisements

- الموقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على 10 أيام أو جزاء أشد إلا بعد محو الجزاء.

- الموقوف عن العمل.

- المُحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

وفي حالة الإحالة للمحاكمة الجنائية أو التأديبية لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على عامين.

وتأتي هذه الترقيات تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح حركة الترقيات بين الموظفين في الدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

اقرأ ايضا:

للموظفين.. "اعرف إذا كنت هتترقى ولا لأ" عبر الرابط التالي