ضبط 33 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24ساعة الماضية في مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة، تمكنت الإدارة العامة للمرور في حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (5463) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2030) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم ضبط (33) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة للتحقيق.